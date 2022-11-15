Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики, передает «Интерфакс». По ее словам, нужно «очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию» и быть готовыми к любому ее развитию.

Нам действительно нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики, — сказала она.

Набиуллина отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.

Глава Банка России ранее заявила, что не готова прогнозировать, когда российская экономика достигнет дна. По ее словам, ЦБ к концу года планирует представить новую концепцию в регулировании банковского сектора. Кроме того, Набиуллина добавила, что отток наличных в России за октябрь оказался меньше пиковых показателей февраля — марта: на уровне 100 млрд рублей.