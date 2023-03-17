Набиуллина отказалась помогать искать российские деньги за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина отказалась комментировать информацию о якобы пропаже активов ЦБ за рубежом на общую сумму в $258 млрд. В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она заявила, что ничем не может помочь, передает РИА Новости. Ранее о пропаже средств ЦБ, которые должны были попасть под санкции Евросоюза, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу, — лаконично ответила Набиуллина.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru рассказал, что Евросоюз не может просто так передать замороженные активы ЦБ РФ на сумму $258 млрд, так как на них не написано, что они принадлежат Центробанку. Собеседник подчеркнул, что резервы могли «раствориться» в общей денежной массе. Депутат добавил, что в ЕС знают, что международные резервы РФ составляют примерно $600 млрд, но размещаются средства, в том числе уполномоченными организациями и частными структурами, работающими в европейских странах.