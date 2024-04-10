Набиуллина объявила о прохождении пика инфляции в России Набиуллина: пик инфляции в России остался позади

Пик инфляции в России остался позади, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме по итогам 2023 года. По ее словам, это стало результатом повышения ключевой ставки. Глава регулятора подчеркнула, что эта мера не ставит крест на развитии экономики — она продолжает расти в стране высокими темпами. Трансляция заседания ведется на официальном сайте Госдумы.

Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади, — заявила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина сообщила, что Банк России может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года в случае, если инфляция продолжит показывать устойчивое замедление. По ее словам, существует много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожными, в частности, речь о высоких инфляционных рисках.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным и разрушительным для ее роста, пояснила Набиуллина. Она сравнила ситуацию с марафонским забегом, отметив, что важно распределить силы на всю дистанцию.