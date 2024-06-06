Набиуллина назвала два способа перенастроить льготную систему для бизнеса Набиуллина: при увеличении льготных программ кредит станет менее доступным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ПМЭФ-2024

При увеличении льготных программ кредит будет доступен лишь узкому кругу отраслей, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если же сократить объем льготных программ, кредитование, в том числе инвестиционное, станет доступнее для всех остальных, передает корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума.

И про льготные программы хочу сказать, и поддержать подходы Максима Геннадьевича [Решетникова]. Мы стоим перед выбором, сейчас период высоких ставок, очень много желающих. Есть выбор: бюджет может увеличить эти льготные программы, но тогда это сработает для узкого круга отраслей, а для всех остальных кредит будет недоступным. Либо объем льготных программ сокращать, и кредит более доступен для всех остальных, в том числе инвестиционный. Поэтому это тот выбор, который очень важен сейчас, — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что сейчас в основном льготы, субсидии привязаны к кредитам. По словам главы ЦБ, если компания берет бюджетный кредит, то она получает льготы, а если предприятие привлекает средства с рынка капитала, оно эту льготу не получает.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ключевым вызовом следующих шести лет в экономике страны станет развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов и поддержка инвестиционной активности в условиях меняющейся налоговой системы и высоких процентных ставок.