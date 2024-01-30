В ЦБ рассказали о рисках SWIFT для многих стран Набиуллина: многие страны задумались над альтернативой SWIFT

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Эльвира Набиуллина

Многие страны думают над альтернативами SWIFT, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, устоявшаяся система международных трансграничных платежей становится рискованной, а бизнес заинтересован в развитии.

Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей, — приводит агентство слова руководителя ЦБ.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что банки Мьянмы стали подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу системы SWIFT. По его словам, это откроет возможность для прямых расчетов между организациями без посредничества третьих стран.

До этого первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин рассказал, что СПФС насчитывает 20 стран-пользователей. По данным регулятора, в настоящий момент к системе подключены 557 различных банков и компаний. Из них 159 клиентов не являются резидентами России. При этом, подчеркнул Чистюхин, многие физические и юридические лица в России не заметили особых изменений в работе банков в условиях санкционного давления.