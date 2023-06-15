Набиуллина: карте «Мир» не нужны конкуренты, это устаревший подход

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день платежной системе «Мир» не нужны конкуренты, это устаревший подход, заявила на полях ПМЭФ-2023 глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас основная конкуренция ведется между разными способами безналичной оплаты, включая Систему быстрых платежей (СБП), собственные сервисы компаний по QR-кодам, мобильные приложения и другие. Она считает, что такой конкуренции вполне хватает.

Мне кажется, что создавать конкурента карте «Мир» — это уже такой устаревший подход. Потому что у нас сейчас не столько конкуренция одной карты с другой картой, у нас сейчас развивается конкуренция между разными способами платежей — есть СБП, есть собственные платежные сервисы банков по QR-кодам, конкуренция как раз обострилась, — отметила Набиуллина.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что ничего не имеет против создания дополнительной платежной системы в России. По ее словам, участники рынка должны сами прекрасно понимать, насколько это будет финансово выгодно. Она отметила, что сейчас карта «Мир» «работает нормально».

В ноябре Bloomberg писал, что система «Мир» потерпела крах. В публикации говорилось, что в шести странах отказались от работы с российской платежной системой из-за угрозы санкций США.