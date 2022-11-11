Набиуллина: будущее как никогда туманно

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Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина похвалила нынешнего главу наблюдательного совета Мосбиржи и своего бывшего первого заместителя Сергея Швецова за его профессиональные навыки. В ходе своего выступления на форуме Finopolis она заявила, что сейчас будущее как никогда туманно, а потому Банк России нуждается в подобных кадрах.

С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет. Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич, — сказала Набиуллина.

Накануне глава Банка России заявила, что не готова прогнозировать, когда российская экономика достигнет дна. По ее словам, ЦБ к концу года планирует представить новую концепцию в регулировании банковского сектора. Кроме того, Набиуллина добавила, что отток наличных в России за октябрь оказался меньше пиковых показателей февраля — марта: на уровне 100 млрд рублей.

Также она добавила, что ЦБ пока не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков. А каждый случай в вопросе продажи активов иностранных банков будет рассматриваться отдельно, пояснила Набиуллина. Кроме того, регулятор не будет переносить срок закрытия сделки по продаже активов банка «Открытие». По словам Набиуллиной, она завершится до конца года.