Набиуллина: большая часть производства должна работать на внутренний рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий в сборочном цехе завода

Значительная часть производства в России в новых экономических условиях должна работать на внутренний рынок, заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, следует переосмыслить выгоды от экспорта, который до сих пор считался самоценностью, позволяя получать валютную выручку.

Если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно <...> думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции, — сказала глава Центробанка.

Ранее Набиуллина предположила, что экономическая обстановка уже не будет такой, какой являлась раньше: сильное санкционное давление на Россию может сохраниться надолго или даже навсегда. Поэтому нужно искать пути, которые смогут взять эту ситуацию под контроль, проявлять гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения.