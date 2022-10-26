Набирают всех подряд: депутат ГД о запрете мобилизации для неслуживших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На данный момент все военное законодательство в России написано для условий мирного времени, заявил в беседе с NEWS.ru депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Накануне он внес законопроект, предлагающий освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. По словам парламентария, все категории призыва тоже разработаны для мирного времени, а понятий «частичная мобилизация» и «специальная военная операция» в законодательстве нет.

И на мой взгляд, дальнейшее затягивание этой ситуации и невнесение данного законопроекта несет в себе потенциальные риски, что на фронте будут оказываться люди, которые к этому абсолютно не готовы, — сказал депутат.

Как заметил Матвеев, если речь о мобилизованных идет «как о пушечном мясе», конечно, можно призывать всех подряд. Однако сейчас речь идет об СВО, где подразумевается участие профессиональных военных. Депутат считает, что ситуация для поправок уже назрела.

У нас 4 млн сотрудников силовых структур и столько же лиц, которые недавно закончили служить. Все они проходили специальную подготовку и, несомненно, намного более боеспособны, чем человек, ни разу в жизни не державший автомата в руках. А так, иной раз смотришь на мобилизованных и видишь московское ополчение 1941 года. Где вместе с молодыми стояли и старики, и женщины, все вперемешку. Ну не дело, когда человек в прямом смысле слова не может 100 метров пробежать с автоматом, зачем он в войсках? — задался вопросом Матвеев.

Парламентарий добавил, что рассчитывает на скорое принятие указанного законопроекта. По его мнению, при соответствующей действующей правовой норме стране бы удалось избежать «утечки мозгов» и не приходилось бы «обнажать нашу экономику».

Ранее российское правительство поддержало законопроект о присуждении добровольцам, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины, статуса ветерана боевых действий. Были одобрены поправки в федеральный закон «О ветеранах». Их подготовил депутат Владимир Гутенев.