На журналистку «Дождя» подали в суд за несоблюдение закона об иноагентах На журналистку «Дождя» Котрикадзе составили протокол о неисполнении обязанностей иноагента

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Екатерине Котрикадзе

В суд поступил иск к ведущей телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из-за нарушения правил иноагента. Соответствующая запись появилась в картотеке на сайте Головинского суда Москвы

Против телеведущей составлен протокол по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Иск был зарегистрирован 26 июля. В качестве сторон помимо Котрикадзе указано Управление Роскомнадзора по Центральному округу. По инкриминируемой статье журналистке может грозить штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

25 июля Генпрокуратура РФ признала телеканал «Дождь» нежелательной организацией в России. Решение касается юридических лиц SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., зарегистрированных в Нидерландах. В Генпрокуратуре пояснили, что «Дождь» распространяет материалы СМИ-иноагентов и террористических организаций, в том числе связанных с политиком Алексеем Навальным. При этом, по данным прокуратуры, финансирование телеканала осуществляет нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).