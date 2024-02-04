«На жопу натянут»: Захарова высказалась об уехавших из России артистах Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Уехавших из России артистов «черт попутал», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с «Би-2», Аллой Пугачевой и другими артистами, покинувшими страну, в эфире телеканала «ТВ Центр». По мнению дипломата, музыканты либо растерялись, либо испугались.

Есть прекрасное, замечательное выражение: «их черт попутал». Вот в этом вся народная мудрость, — подчеркнула она.

В подробности вдаваться дипломат не стала, упомянув лишь, что гражданская позиция артистов, которые «спонсируют террористический киевский режим», работает против них. При этом на вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем учитывать позиции таких людей, Захарова ответила пословицей.

Кто старое помянет — тому глаз на жопу натянут вон, а кто старое забудет — тому два, — резюмировала представитель МИД.

Продюсер Игорь Матвиенко тем временем уверен, что уехавшие артисты смогут вернуться в Россию, если поменяют свою позицию и мнение по определенным вопросам. Он отметил, что «прошлых заслуг не отменишь», поэтому россияне могут вновь начать ходить на концерты этих знаменитостей. По его словам, «русский народ все прощает».

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская до этого сказала, что россияне с начала специальной военной операции требуют лишить почетных званий и государственных наград артистов, которые выступают против России. По ее мнению, подобное решение должно приниматься не по требованию общественности или письмам активистов, а по суду, в соответствии с законодательством.