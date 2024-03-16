На выборах президента РФ проголосовали уже больше половины россиян ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 55,10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очная явка на выборах президента России к концу второго избирательного дня превысила 55%, сообщили в ЦИК. По состоянию на 20:19 мск, свои голоса отдали 55,10% россиян. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Ход голосования — 55,10%, — сказано на сайте Центризбиркома.

При этом итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. Как пояснял зампред ЦИК Николай Булаев, в первый день проведения выборов президента РФ к процедуре голосования присоединилось более 27 млн человек.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы. Он отметил, что возможность избирать всегда была привилегией, которой сегодня многие пренебрегают. По его словам, с каждым годом явка на выборы разного уровня не растет. В связи с этим необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят переломить ситуацию, считает парламентарий.

В свою очередь иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Так, американский представитель Дэниэль Мартин Ковалик подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из ЮАР Пассека Фарумеле пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ.