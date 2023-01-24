На восстановленном аэродроме в Сирии развернули боевую российскую авиацию В Минобороны заявили, что на восстановленном аэродроме Джейрах в Сирии развернута авиация ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На восстановленном аэродроме Джейрах на севере Сирии развернута боевая авиация ВС РФ, говорится в Telegram-канале российского Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что совместное базирование позволит осуществлять прикрытие государственной границы страны.

Развернуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны ВС Сирии. Совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме Джейрах позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах республики, — отмечается в сообщении Минобороны.

В восстановлении аэродрома участвовали российские и сирийские военнослужащие. Вокруг Джейраха организовали наземную охрану и оборону. На территории аэродрома восстановили светотехническое оборудование, фортификационные сооружения, летное поле для приема всех типов военной авиации.

Ранее сирийский лидер Башар Асад выразил поддержку проводимой Россией специальной операции на Украине, об этом глава государства заявил на встрече со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. В ходе мероприятия стороны также обсудили стратегические отношения между Москвой и Дамаском.

Асад подчеркнул, что политическая и медийная битва сейчас наиболее интенсивна в мире и что активизация этих сражений требует большей стабильности и ясности в политических позициях.