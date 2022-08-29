На учения «Восток-2022» приедут более 50 тысяч военных из разных стран

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Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» начнутся 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. Участвовать в них будут более 50 тысяч военных из разных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО, — отмечается в сообщении.

Кроме военнослужащих Восточного военного округа в учениях будут задействованы силы и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. В частности, ожидаются представители Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии.

Ранее стало известно, что руководство США удивилось решению Китая принять участие в российских учениях на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022». В Белом доме не ожидали какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. Между тем, Россия и Китая связаны общими интересами в рамках сдерживания глобального господства США.