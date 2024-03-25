«На тот свет»: Джабаров выступил за смертную казнь для террористов Джабаров выступил за смертную казнь для атаковавших «Крокус» террористов

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

В отношении убивающих мирных граждан террористов должна действовать смертная казнь, им нет и никогда не будет прощения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он привел слова сенатора Андрея Клишаса, который отметил, что решение об отмене смертной казни принимал Конституционный суд.

Необходимые пояснения дал сенатор Клишас. Он сказал, что решение об отмене смертной казни принимал Конституционный суд. Только Конституционный суд может это сделать, причем через референдум. Я сторонник максимально жесткого наказания. Я, без сомнения, сторонник смертной казни в отношении исполнителей, которые убивали людей. Им нет и не будет никогда прощения, — заявил Джабаров.

Сенатор рассказал, что сталкивался с человеком, который отбывал пожизненный срок. По словам Джабарова, иногда такие люди просят о том, чтобы их «расстреляли», чтобы не отбывать пожизненный срок в одиночной камере в ужасных условиях. Сенатор подчеркнул, что в отношении террористов не должна действовать мера об условно-досрочном освобождении.

У нас существует льгота для этих преступников. Если 20 лет отсидел безупречно, могут рассмотреть вопрос об УДО. В отношении террористов такого быть не должно. Они должны сидеть пожизненно, чтобы из колонии отправлялся на тот свет. Но именно за терроризм, возможно, придется пересматривать эту норму, но для этого нужно все продумать и сделать это максимально быстро, — добавил Джабаров.

Сенатор Елена Афанасьева после теракта в «Крокус Сити Холле» выступила в поддержку отмены моратория на смертную казнь. По ее словам, на это есть запрос общества и этот вопрос больше нельзя откладывать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле.