На СВО отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему РИА Новости: на СВО отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отработали в зоне проведения военной операции первую беспилотную разведывательно-ударную систему, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агенства, она обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов.

... РУС [разведывательно-ударная система] была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет о созданной в России РУС. Она включает в себя включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero.

Кроме того, другой источник агентства уточнил, что в состав системы также входят разведывательные дроны ZALA 421-16E в том числе в роли ретрансляторов сигнала и барражирующие боеприпасы «Изделие-51», «Изделие-52» и «Куб».

Еще один источник уточнил, что ВС России применили в зоне СВО уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов «Куб» и «Изделие-51/52» («Ланцет»).

Ранее Минобороны РФ заявило, что все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружили на современный и уникальный комплекс «Искандер-М». Такое вооружение не имеет аналогов в мире, сообщается на сайте военного ведомства.