«На свалку истории»: Медведев о провале Макрона и Шольца на выборах в ЕП Медведев: Макрону и Шольцу следовало уйти в отставку после выборов в ЕП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следовало подать в отставку после выборов в Европарламент, заявил в X зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, итоги избирательного процесса стали результатом неумелых действий европейских лидеров.

Подождите и посмотрите, что будет дальше. Пора подавать в отставку. На свалку истории! — обратился на английском языке к политикам Медведев.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала поражение Шольца и Макрона на выборах в Европарламент заслуженным. Она отметила, что это подтверждает несостоятельность политиков как национальных лидеров.

Спикер Совфеда считает проигрыш лидеров Франции и ФРГ признаком объективного долгосрочного тренда по ослаблению реальной легитимности и мандата национального доверия политиков, которые разрывают связь со своими избирателями. По ее словам, по Европе начинает расползаться «опасный вирус нелегитимности».

Политолог Сергей Марков в свою очередь выразил мнение, что позиция Евросоюза по отношению к России после провала партий канцлера Германии и президента Франции на выборах в Европарламент не изменится. Он подчеркнул, что лидером в ЕП до сих пор остается Европейская народная партия.