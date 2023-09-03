Власти выделят миллиарды рублей на закупку отечественных самолетов Власти выделили 30 млрд рублей на субсидирование кредитов для закупки самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России продлили программу субсидирования кредитов для закупки отечественных самолетов, сообщается на сайте кабмина. На соответствующие цели в ближайшие годы будет выделено 30 млрд рублей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До сих пор программа позволяла субсидировать кредиты, взятые в 2008–2022 годах. Ее продление позволит снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании. В 2023–2025 годах на субсидирование кредитов для лизинговых компаний в федеральном бюджете предусмотрено более 30 млрд рублей, — говорится на сайте правительства.

Соответствующая программа была запущена в 2012 году. В рамках нее расходы авиакомпаний возмещаются властями РФ в размере до 90%. Как отметили в кабмине, программа стала особенно актуальна на фоне санкций, выеденных западными странами.

Ранее Минстрой РФ предложил субсидировать россиянам до 35 лет половину стоимости аренды жилья. По словам депутаты Госдумы Светланы Бессараб, соответствующую меру уже ввели в некоторых регионах России. Она показала свою эффективность. Субсидирование одобряется, если участник программы параллельно копит на первоначальный взнос по ипотеке.