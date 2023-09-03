«На правильных и неправильных»: сенатор об отмене ВНЖ для россиян в Латвии Цеков счел отмену ВНЖ для россиян в Латвии нарушением международного права

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Рига, Латвия

Сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил в разговоре с NEWS.ru, что отмена ВНЖ для россиян в Латвии является нарушением международного права. По его словам, теперь Рига будет делить граждан РФ на правильных и неправильных: одних будут выдворять, других — нет.

Будут ли они выдворять иноагентов — у меня большие сомнения. Они поделят граждан РФ, которые имеют ВНЖ, на правильных и неправильных. Кого-то будут пытаться выдворять, кого-то нет. Это суть всей политики, которую проводит Латвия на протяжении многих лет, — сказал Цеков.

При этом сенатор отметил, что Москва может высказать свою точку зрения о возмутительности принятого решения и указать, что такая мера нарушает права человека. Вместе с тем, как считает Цеков, РФ не будет бороться за сохранение вида на жительства для своих граждан.

В начале они привлекали граждан РФ на ВНЖ, сейчас отменяют. Сам по себе этот факт возмутителен, но бороться за то, чтобы им сохранили ВНЖ, я не думаю, что Россия должна это делать, — предположил сенатор.

Цеков также отметил, что если Рига ликвидировала вообще институт ВНЖ, то не было бы преследования людей одной национальности. Сенатор считает, что если это касается россиян, то это однозначно не соответствует нормам международных стандартов.

Латвия 30 лет идет по этому пути, и Европа ее поощряет за это, — заключил политик.

Ранее стало известно, что в Латвии начался процесс аннулирования ВНЖ у нескольких тысяч россиян. Миграционная служба страны разослала уведомления с требованием покинуть страну в 90-дневный срок.

Ранее стало известно, что в Грузии могут приостановить выдачу ВНЖ россиянам до конца 2024 года. Оппозиционная политическая группа «Еврооптимисты» внесла в грузинский парламент соответствующий законопроект.