На поддержку Донбасса, Запорожья и Херсонщины выделят более 3 млрд рублей Кремль: на поддержку республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Россия направит 3,3 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия выделит 3,3 млрд рублей на поддержку республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, 2 млрд из этой суммы составят средства Фонда президентских грантов, а 1,3 млрд будут привлечены в качестве софинансирования, передает ТАСС.

В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей, — цитирует агентство Кириенко.

Он уточнил, что президентские гранты получат 493 проекта по поддержке жителей указанных территорий, подготовленных некоммерческими организациями. Речь идет как о российских НКО, так и тех, что работают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента Владимира Путина. Песков также отметил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.