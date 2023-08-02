На обучение сотрудников ГД официальной переписке потратят 400 тысяч рублей

На портале госзакупок опубликован тендер в размере 395 553 рублей на проведение курса «Особенности официальной переписки в законодательном органе государственной власти» для работников Госдумы, сообщают «Ведомости». Согласно документу, госслужащие должны будут пройти 34 часа занятий по этой теме, из которых 16 часов потратят на теорию, а 18 — на практику.

Служащие ГД будут изучать государственную языковую политику, основные черты официально-делового стиля и особенности написания в документах должностей и названий госорганов. Кроме того, они узнают о нормативных правовых требованиях к работе с обращениями граждан и композиционной структуре делового письма.

Также сотрудников обучат основам редактирования текста для устранения технических ошибок и расскажут про развитие внимания. От подрядчика требуют, чтобы программа была подготовлена на основе «современных инновационных образовательных технологий и средств обучения», а при проведении занятий должны применялись «активные методы».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предположил, что в России есть все возможности для того, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили. Чернышов отметил, что депутаты уже как минимум дважды вносили на рассмотрение такие законопроекты, а также предлагали гаражу Управделами президента РФ добровольно перейти на отечественные авто.