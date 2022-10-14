«На них больше никто не рассчитывает»: в ГД предложили наказать уклонистов Депутат Шеремет предложил лишать уклонистов права на работу в госструктурах

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал РИА Новости, что намерен инициировать разработку законопроекта, согласно которому уклоняющиеся от армии не смогут занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам. В то же время он отметил, что считает нецелесообразным «тянуть силой» людей в армию.

Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам, — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что введение запрета всем «сбежавшим» от мобилизации вернуться обратно также считает нецелесообразным.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что уклонистов от мобилизации планируют искать по автомобильным номерам. Уточнялось, что при обнаружении внесенного в реестр автомобиля его водителя могут в принудительном порядке доставить в отдел полиции или в здание местного военного комиссариата.