На Крымском мосту установили первый пролет

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

На Крымском мосту установили первый пролет автодорожной части, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В своем Telegram-канале зампред правительства РФ отметил что в ходе работ использовали поперечную надвижку, что заметно ускорило сроки возведения объекта.

Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки, — написал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил слаженную работу специалистов, которые справились с поставленной задачей всего за 12 часов. Монтажные работы на следующем пролете планируется начать 11 ноября.

По словам главного инженера федерального казенного учреждения Никиты Храпова, движение по правой части моста будет запущено после установки трех дополнительных пролетов взамен поврежденных, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 16:00 мск 8 ноября на Крымском мосту возобновили автомобильное движение. Движение по переправе останавливали в 04:00 в связи с проведением ремонтных работ.