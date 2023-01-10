На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 04:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ. Первоначально автодорожная часть моста должна была быть закрыта для автотранспорта до 16.00 мск.

Сегодня в 14:10 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сказано в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.