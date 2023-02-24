ВС России уничтожили около 560 бойцов ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали около 560 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также российские военные уничтожили две боевых машины РСЗО «Град», четыре РСЗО «Ураган», три гаубицы Д-20, четыре Д-30, две «Мста-Б» и одну гаубицу «Гвоздика»

На Донецком направлении <...> нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения , — сообщил Конашенков.

Кроме того, противник потерял американскую арт-систему М777, польскую самоходную артустановку Krab, американскую РЛС AN/TPQ-36, шесть беспилотников, а также четыре реактивных снаряда для HIMARS и «Ураган».

ВС России также уничтожили шесть складов с боеприпасами. В Харьковской области был поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Ранее российские системы ПВО «посадили» украинский Су-25 под Херсоном. Также сообщалось, что за прошедшие сутки ВС России ликвидировали девять украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.