На контроле Путина: кого СК задержал по делу об отоплении в Подмосковье СК: по делу об отключении тепла в Подмосковье задержан замглавы Подольска

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет РФ отчитался о первых задержаниях в рамках уголовного дела, возбужденного после масштабной аварии на теплотрассе в подмосковном Подольске. Кто оказался под стражей, что им грозит, что сейчас с отоплением в Подольске и Климовске и где еще люди остаются без тепла?

Кого задержали после аварии в Подольске

Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела был задержан замглавы Подольска. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

«Исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе» — сообщил СК.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следственный комитет не называет имя чиновника. Согласно сайту администрации горокруга Подольск, за состояние инженерных сетей и коммуникаций отвечает замглавы администрации Роман Рязанцев. В октябре 2023 года он отчитывался о том, что в городе запущены все котельные, и упоминал о проблемах с частными котельными, которые не удалось решить. По данной статье ему может грозить до 10 лет заключения.

Кроме того, были задержаны начальник котельной, которая стала причиной масштабной аварии, и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По данной статье им грозит до двух лет лишения свободы.

Что с отоплением в Подольске и Климовске

Пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что подачу тепла во все отключенные дома в микрорайоне Климовск планируется восстановить к вечеру 9 января.

«Завтра в 19:00 аварийные бригады, закрепленные за каждым из домов, начнут запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры», — сообщила пресс-служба.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил жителей, что делается все возможное для возвращения подачи тепла, и призвал жителей Климовска «находить время, чтобы встретиться и поговорить».

Фото: vk.com/tu_klimovsk

«У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр наш с вами диалог», — объявил Воробьев.

Где еще люди остались без отопления

Тем временем стало известно о новой аварии на теплотрассе в Московской области: без тепла остались жители микрорайона Космонавтов в подмосковном Дмитрове. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный сообщил, что отопление было отключено из-за обнаруженной утечки на теплотрассе.

«Специалисты оперативно ее обнаружили, но, предположительно, есть еще одна», — рассказал он в своем Telegram-канале.

По данным Readovka, без отопления в Дмитрове осталось 29 многоквартирных домов, два детских сада и школа.

Кроме того, новые уголовные дела возбудил Следственный комитет в Солнечногорске. В микрорайоне Выстрел жители остались без тепла в 20-градусный мороз. По версии следователей, в местном ЖКХ знали о проблемах, но ничего не делали, чтобы решить их.

«Достоверно зная о высоком проценте износа котлового и иного оборудования, не предприняли никаких мер, что, в свою очередь, повлекло отсутствие отопления и горячего водоснабжения с 31 декабря 2023 года по настоящее время», — сообщил СК по Солнечногорску.

Уголовные дела возбуждены по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 (халатность) УК РФ.

Знает ли Путин о ситуации с отоплением

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все аварийные службы работают круглосуточно в авральном режиме, но в условиях таких аномальных морозов подобные ситуации могут происходить.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Президент [Владимир Путин] в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью», — пояснил он в комментарии «Осторожно Media».

8 января Путин заслушал доклад Воробьева, который сообщил о положении дел в районах с нарушениями электро- и теплоснабжения. Глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» принять все возможные меры по восстановлению подачи тепла и электричества.

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