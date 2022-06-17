«На грани человеконенавистничества»: Захарова об экстрадиции Ассанжа Захарова заявила, что решение властей Британии об экстрадиции Ассанжа является полным безобразием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является полным безобразием и лишний раз доказывает, что слова Запада о правах человека — это обман, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Она считает, что в основе заявлений стран Запада о свободе и принципиальном отношении к правам человека лежит механизм человеконенавистничества. Комментарий появился после того, как глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.

Это просто полное безобразие с одной стороны, а с другой стороны очень показательная история того, о чем мы говорили всегда — все слова о свободе, о принципиальном отношении к правам человека — это все ложь, обман, какая-то дымовая завеса. А внутри — абсолютно жёсткий механизм, не просто жёсткий, а жестокий и по большому счету на грани человеконенавистничества, — сказала Захарова в ходе ПМЭФ.

Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выдача Ассанжа Соединенным Штатам смертельно опасна для него. Она уверена, что Ассанжа «обязательно убьют» в «этой ненасытной пасти».

После того как стало известно о его экстрадиции, лидер французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон пообещал, что в случае своего назначения премьер-министром страны он обязательно предоставит Ассанжу гражданство.