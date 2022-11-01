На «Госуслугах» стали принимать заявки на пособие при рождении ребенка Минцифры сообщило, что пособие при рождении ребенка теперь можно оформить через «Госуслуги»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры России. Размер пособия составляет 20 472 рублей. Представители ведомства напомнили, что заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной инструкции, для получения пособия гражданам необходимо авторизоваться на портале, подтвердить персональные данные, указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка и выбрать способ получения выплаты.

Отмечается, что такое пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Основное условие выплаты — ее получатель должен быть неработающим. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.

Ранее на «Госуслугах» появилась форма подачи жалоб на решения призывных комиссий о мобилизации. Обратиться может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Также на ресурсе доступна форма подачи заявления в добровольцы.

На портале госуслуг также появился новый сервис, с помощью которого собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти в почтовое отделение, МФЦ или в отделение МВД.