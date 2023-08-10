На госуслугах может появиться раздел для участников СВО Депутат ГД Занко предложила создать раздел на госуслугах для участников спецоперации

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На госуслугах необходимо создать раздел с информацией о льготах для участников специальной военной операции, с таким запросом к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратилась зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что это позволит упростить получение льгот, которые положены бойцам и их семьям. Она отметила, что к ней поступали обращения от участников СВО, которым бывает трудно понять, как получать льготы.

Все это сильно затрудняет процесс получения поддержки нашими защитниками Отечества. Нужно хранить информацию о положенных участникам СВО льготах в одном месте, — пояснила депутат.

Парламентарий предложила Шадаеву подумать, можно ли создать возможность оформлять заявки на положенные участникам СВО льготы в электронном формате, а также проводить консультации с представителями органов власти через госуслуги. Идею Занко поддержали в Госдуме и в Совете Федерации. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что так людям проще будет узнавать обо всей необходимой господдержке с помощью одного источника. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев отметил, что надо было давно предусмотреть такую возможность.

Эта информация должна быть доступна. И самое главное, чтобы те льготы и пособия, которые предусмотрены, участники спецоперации могли быстро оформить и получить, — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому поручители погибших или тяжело раненных участников спецоперации ВС РФ на Украине будут освобождены от обязательств по кредитам. В пояснительной записке сказано, что до сих пор такие меры касались лишь непосредственно участников боевых действий.