«На экстрадицию»: в Госдуме высказались о драке с участием мигранта в метро Депутат Водолацкий: по факту драки с мигрантом в метро Москвы нужна проверка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо провести проверку по факту драки с участием мигранта в московском метро и установить всех виновных, уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что, если иностранный гражданин является нарушителем, его следует экстрадировать.

Необходимо, чтобы в тех местах, где массово находятся мигранты, работали и специалисты миграционной службы, чтобы фиксировали нарушения, чем оно вызвано, кто спровоцировал и сразу же готовили документы на экстрадицию. Тогда будет порядок, хотя бы частично, — уверен депутат.

По словам парламентария, над усилением миграционного законодательства работает профильный комитет Госдумы. Водолацкий уточнил, что первоочередно необходимо увеличить количество сотрудников миграционной службы, которые занимались бы профилактикой правонарушений. Сейчас, по словам депутата, дефицит кадров патрульно-постовой службы, в том числе и в метро, составляет около 30%.

Инцидент в московском метро произошел накануне, 3 июня, на Арбатско-Покровской линии. Мужчине, который курил вейп в вагоне, сделали замечание, после чего он начал оскорблять пассажиров и устроил драку.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее запросил отчет о ходе расследования нападения мигрантов на подростков в районе Солнцево на западе Москвы. Доклад предоставит и. о. руководителя столичного ГСУ СК России Виталий Саксин.