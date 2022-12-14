На экс-генерала Росгвардии Милейко возбудили уголовное дело о мошенничестве

Фото: rosguard.gov.ru

Сергей Милейко

СК РФ возбудил уголовное дело против бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что экс-генерала обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Хинштейн подчеркнул, что уголовное дело возбудили из-за передачи контрактов на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб», цены которой были завышены и не соответствовали качеству выпускаемой продукции.

В качестве доказательств депутат прикрепил видео с сотрудниками Росгвардии, получившими футболки, длина которых доходит до колена.

За 2,5 года было заключено 134 контракта более чем на 3,6 млрд. По оценке следствия, не менее 10% из них украли. В материалах дела фигурирует сумма ущерба в 388 млн, — написал Хинштейн.

По словам Хинштейна, факты хищения госсредств военным вскрылись в 2019 году в результате проверок ГУСБ Росгвардии, назначенных главой службы Виктором Золотовым. В ноябре против Милейко возбудили уголовное дело за взятку в 10 млн. До этого его осудили за мошенничество по другому делу. Милейко лишили генеральского звания и наград.

В феврале сообщалось, что несколько генералов Росгвардии уволились на фоне скандала с уголовным делом из-за бывшего заместителя директора по тылу Сергея Милейко. Карьера Милейко, в свою очередь, связана с бывшим первым замом главы Росгвардии Сергея Меликова, ставшего врио главы Дагестана. Именно Меликов определял кадровую политику службы.