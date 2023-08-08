«На бумаге все прекрасно»: депутат ГД о единой оплате труда врачей Депутат ГД Миронов: переход на единую оплату труда врачей закрепит разрыв в зарплатах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переход на единую систему оплаты труда врачей, запланированный на 2025 год, не сможет решить проблему кадрового голода в регионах, считает лидер «Справедливой России — Патриоты — За правду», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что инициатива может закрепить разрыв в зарплатах. По его словам, «на бумаге все прекрасно», но на деле медики продолжат переезжать в регионы, где смогут получать более высокий доход.

На бумаге все выглядит прекрасно: медработники будут получать по единой сетке, а общий размер зарплат вырастет чуть ли не на 50%. Но одновременно путем введения региональных коэффициентов планируют закрепить существующий разрыв в уровне зарплат в разных регионах, — пояснил парламентарий.

Он уточнил, что на конец 2022 года нехватка медработников в стране составила около 70 тысяч сотрудников. Миронов призвал Минздрав не откладывать решение данной проблемы. Парламентарий напомнил, что еще в 2012 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплата врача должна составлять не менее 200% от средней по региону. Сейчас медики вынуждены достигать такого уровня выплат только путем совмещений и переработок, пояснил депутат.

Миронов отметил, что Минздрав опирается в своих расчетах на данные Росстата и установленные показатели МРОТ и прожиточного минимума, но они не отражают реальную ситуацию. Депутат усомнился, что инициатива ведомства, которую планируют реализовать в 2025 году, решит проблему кадрового голода.

Реформу проведут, а врачей больше не станет. Наверное, тогда Росстат снова изменит методику оценки и начнет учитывать каждого работающего на полторы ставки за полтора сотрудника. Получится радостная картина, что медработников стало на 50% больше. Но к жизни и здоровью граждан это не будет иметь никакого отношения, — заключил Миронов.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что переход на новую систему оплаты труда врачей начнется в 2025 году. По его словам, в настоящее время специалисты отрабатывают подходы к данному вопросу в пилотном режиме и активно изучают опыт субъектов.