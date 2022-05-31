На «Азовстали» нашли смертельный «подарок» под телами 152 боевиков Минобороны России: на «Азовстали» нашли изотермический фургон с четырьмя минами под телами 152 боевиков

Вид на завод «Азовсталь» / Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Российские военные обнаружили изотермический фургон с заминированными телами 152 украинских боевиков при обследовании катакомб под металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, под телами погибших находились четыре мины. Он назвал это провокацией Киева, который собирался обвинить Москву в намеренном уничтожении тел и не хотел допустить их передачу близким, чтобы спасти «спасти политическую репутацию» Владимира Зеленского и киевского режима.

В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон, — заявил он.

Конашенков отметил, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли похоронить их по-человечески. Однако украинский лидер соответствующего заявления не сделал. Более того, минирование тел проходило по прямому указанию из Киева, добавил Конашенков, ссылаясь на показания пленных «азовцев». Отмечается, что тела погибших будут переданы украинской стороне.

Ранее при обследовании территории «Азовстали» российские военные обнаружили «заблудившихся» «азовцев», их отправили к другим пленным. Также был найден штаб, где могла располагаться одна из рот украинских военных, иностранное оружие и помещения, где уничтожалась форма националистов. Кроме того, следователи СК РФ обнаружили шприц с белым непрозрачным веществом неизвестного происхождения.