«Мыться, греться»: Захарова обозначила привилегии европейцев Захарова заявила, что новые привилегии европейцев заключаются в возможности помыться и согреться

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что привилегии жителей Европы — это возможность помыться, согреться и проветрить помещения. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала новость о том, что магазины в Париже начнут штрафовать за открытые двери при включенных кондиционерах.

К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается, — написала Захарова.

В своем сообщении представитель МИД РФ упомянула и премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Та написала в Twitter, что посещение Европы является привилегией, и обозначила, что получение туристических виз россиянами не является правом человека.

Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль ранее призвал соотечественников запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране грядущей зимой. Он признался, что сам уже сделал запасы дров и купил фонарики и запас батареек.