«Мыльный пузырь»: Слуцкий об отказе Польше винить РФ в смерти Качиньского Слуцкий: Польша приняла факт, что борт с Качиньским рухнул из-за ошибки экипажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Полякам понадобилось 14 лет, чтобы уйти от политизации трагедии с крушением самолета, на котором разбился экс-президент Польши Лех Качиньский в 2010 году под Смоленском, заявил в разговоре с NEWS.ru.лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, в Варшаве приняли доказанный факт, что причиной катастрофы была ошибка экипажа, а не «злой умысел» России.

Нет смысла гадать, что заставило Варшаву отказаться от попыток возложить вину на нашу страну. Версия о том, что комиссия, целью которой было убедить мир в причастности русских к авиакатастрофе, слишком дорого обходится польскому бюджету, может быть, конечно, принята во внимание. Но, скорее, решение распустить ее стало вынужденным шагом. Мыльный пузырь домыслов, лжи и русофобии лопнул бы рано или поздно в любом случае, — считает депутат.

Слуцкий выразил уверенность, что нельзя до бесконечности белое называть черным. И в этом смысле новый министр обороны логично не стал продолжать обреченное на провал «дело» своих предшественников, пояснил он. По его словам, случившееся станет уроком для тех, кто «перекрашивает» неонацистов в защитников свободы или пытался возложить вину на Москву за крушение малазийского Боинга МН17.

25 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что серия экспертиз не подтвердила взрыв на борту самолета Ту-154, на котором разбился Лех Качиньский. По его словам, никаких следов, указывающих на это, зафиксировано не было. При этом однозначной причины трагедии польские власти все еще не озвучили.

Ранее политолог Матеуш Пискорский объяснял, что попытки Польши связать РФ с гибелью Леха Качиньского в авиакатастрофе связаны с тем, что партия «Право и справедливость», председателем которой является брат-близнец экс-лидера Ярослав, пиарилась на смерти главы государства. По его словам, фракция не стеснялась выдвигать различные конспирологические теории, однако МВД решило действовать в рамках законодательства.

