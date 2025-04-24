«Мягкая посадка»: Путин объяснил, к чему стремились власти в вопросе ВВП Путин заявил, что власти стремились к «мягкой посадке» в вопросе роста ВВП

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Власти стремились к «мягкой посадке» в вопросе ВВП для борьбы с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что рост валового внутреннего продукта в 2025 году будет чуть ниже.

Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию, — пояснил президент.

Путин отметил, что рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%. При этом наблюдается активное развитие обрабатывающей промышленности. По словам Путина, за первые два месяца наблюдается прирост в 5%. Инфляция в стране держится на уровне более 10%, признал глава государства. Президент подчеркнул необходимость выхода на устойчивое замедление ценовой динамики.

Российский лидер добавил, что Россия должна обеспечить стабильные темпы экономического роста и одновременно сократить инфляцию, сохранив низкий уровень безработицы. Статистика с начала года подтверждает важность и актуальность такого подхода, убежден Путин.

Ранее Минэкономразвития России внесло в правительство новый макропрогноз с ожиданиями по инфляции. В министерстве допустили, что темпы роста реальных зарплат замедлятся до 6,8%.