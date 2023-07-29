«Мяч на их стороне»: Путин признался в готовности к переговорам с Украиной Путин: миротворческий процесс на Украине целиком зависит от Киева

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Украины весной 2022 года отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия, теперь миротворческий процесс полностью зависит от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством стран Африки. Поэтому, как отметил глава государства, сейчас «мяч полностью на их стороне».

После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне, — сказал Путин.

Президент не стал раскрывать условия соглашения, к которому двигались стороны. Он отметил, что в декларации о независимости Украины фиксируется нейтральный статус страны и это, по его словам, имеет принципиальное значение для РФ, так как создает фундаментальную угрозу ее интересам. Путин также отметил, что Москва внимательно изучила предложения по достижению мира, которые были предложены африканскими странами. Он заявил, что РФ ценит такой сбалансированный подход к решению конфликта и отказ от «антироссийской кампании», Путин пообещал отнестись к представленным предложениям «очень серьезно и с большим вниманием».

В ходе встречи Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН, действуя в полном соответствии с этим документом. Он также подчеркнул, что все противоречия, связанные с украинским кризисом, должны решаться путем переговоров, однако страны — члены НАТО и Украина отказываются от них. По его словам, основой конфликта являются угрозы безопасности России со стороны США и Альянса.