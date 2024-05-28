«Мы же сказали, что готовы»: Путин об участии РФ в переговорах по Украине Путин: Россия никогда не отказывалась от участия в мирных переговорах по Украине

Фото: Kremlin.ru

Россия никогда не отказывалась вести переговоры по разрешению конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Москвы в мирном саммите в Саудовской Аравии, глава государства отметил, что не знает, о чем идет речь.

Пока сейчас нет ответа, потому что я не знаю, о чем идет реч. Они говорят: «Мы сейчас не готовы приглашать Россию, а потом будем готовы. А мы никогда не отказывались [вести переговоры]. Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше. Мы же сказали, что мы готовы, — сказал он.

Путин отметил, что Украина по команде Запада «выбросила в помойку» договоренности, достигнутые в Стамбуле. Президент напомнил, что глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат Верховной рады Давид Арахамия лично поставил подпись в соглашении, тем самым его парафировав. Это значит, считает российский лидер, что украинскую сторону устраивали условия мирного договора.

Он (Давид Арахамия. — NEWS.ru) же прямо сказал, публично, что, если бы нам (Украине. — NEWS.ru) не приказали [остановить переговоры] из-за границы, из Великобритании в данном случае, то боевые действия прекратились бы полтора года назад. Ну сказано же. На этой основе мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, — заявил Путин.

Bloomberg ранее сообщил, что Евросоюз планирует организовать осеннюю конференцию по Украине. По данным агентства, новый саммит может состояться в Саудовской Аравии. Как отметили официальные лица ЕС, важно понять, как грамотно перейти от июньской конференции в Швейцарии к возможной встрече на Ближнем Востоке. Отмечается, что участие России в переговорах по Украине имеет большое значение.

Песков, комментируя эту информацию, заявил, что речи об организации мирного саммита с участием России пока не идет. По его словам, эти рассуждения являются гипотетическими.