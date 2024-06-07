«Мы за вас очень рады»: Рогозин передал участникам ПМЭФ послание с СВО Рогозин выступил с критикой ПМЭФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковал в своем Telegram-канале проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он разместил пост, в котором с иронией отреагировал на публикацию о «самой лучшей еде и самой изысканной публике» у секции ВТБ.

Рогозин с иронией высказался о публикации в Telegram-канале «ПМЭФ.инсайд», которая сопровождалась снимком с угощениями на секции российского банка ВТБ. На снимке видно стол, ломящийся от креветок, изысканных закусок и разнообразных десертов, которые были разложены для участников мероприятия.

Хочу передать слова бойцов после боя, что мы за вас очень рады. Enjoy (с англ. «наслаждайтесь». — NEWS.ru), — написал он.

Рогозин ранее заявил, что написал несколько песен об СВО, но боится показывать их даже близким. Он отметил, что одну из композиций написал «от имени войны».

До этого Рогозин заявил, что западные страны не дадут Украине капитулировать в конфликте с Россией. При этом политик сравнил Запад с сутенером при «девушке с низкой социальной ответственностью» в лице Киева. Он также призвал не надеяться на победу в США Дональда Трампа, а в ФРГ — партии «Альтернатива для Германии». Сенатор уверен, что победа будет достигнута «лишь силой русского оружия».