«Мы все видим»: Бутина обратилась к Финляндии после закрытия четырех КПП Депутат ГД Бутина призвала Финляндию не притягивать мигрантов к закрытию КПП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Бутина

Власти Финляндии пытаются притянуть миграционную тему к решению о закрытии четырех КПП на границе с Россией, но на самом деле никакой связи здесь нет, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Она призвала Хельсинки не подменять понятия и не прикрываться правами человека.

Не надо пытаться подменять понятия и обосновывать свои действия какими-то общими правами человека. Мы все прекрасно видим, наблюдаем. История все помнит, — сказала парламентарий.

Она отметила, что после начала спецоперации на Украине Финляндия планомерно ужесточала меры по въезду из России. По словам депутата, это целый ряд попыток изоляции РФ в международном пространстве, который самим финнам, и не только им, вышел боком.

Посмотрите на их экономические показатели, на падение уровня жизни населения. То, что сейчас пытаются показать эксклюзивным и уникальным, таковым не является. Это последовательная попытка давления на Россию. Санкции не работают, тогда, как вы знаете, в Европе, в частности в Германии, личные вещи начали у людей изымать, путешествующих по ФРГ, вплоть до шампуней, — заявила Бутина,

Ранее сообщалось, власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.