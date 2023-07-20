«Мы все сказали»: Песков о зерновой сделке Песков переадресовал вопрос о возможном продлении зерновой сделки в МИД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москве большего нечего добавить к словам президента России Владимира Путина о зерновой сделке, озвученные им 19 июля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также переадресовал вопрос о возможном продлении договоренностей в МИД РФ.

По поводу продления в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы сказали, добавить к этому нечего. Вчера исчерпывающее объяснение дал Путин, выступая на встрече с членами правительства, там все исчерпывающе было объяснено, — сказал он.

Путин накануне отметил, что невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке является наглостью и бесцеремонностью. Президент подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Российские потери в сельхоз сфере составили $1,2 млрд, отметил глава государства.

Путин добавил, что России чинили препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам. Он отметил, что Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

В России сообщили о выходе из зерновой сделки после того, как ВСУ атаковали Крымский мост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации положений договора, если будут выполнены ее требования. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.