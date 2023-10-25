«Мы тут с 1945 года»: Алиханов ответил Боррелю на слова о польской границе Алиханов напомнил Боррелю, что Калининградская область создана в 1945 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю на заявление о российской армии у границ Польши. Как написал он в Telegram-канале, регион вошел в состав СССР еще в 1945 году.

I am deeply sorry to interrupt (Мне глубоко жаль, что я прерываю вас. — NEWS.ru). Так получилось, мы тут уже с 1945 года, — сообщил Алиханов.

Во время выступления на конференции «Европа и мир» Боррель заявил, что у Запада нет права допустить продвижения российских войск к польским границам и появления «марионеточного правительства в Киеве». Он также сетовал на то, что Украина стала исчезать из повестки мировых СМИ. По словам дипломата, это не означает снижение актуальности украинского вопроса.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев на этом фоне призвал главу дипломатии ЕС думать не о марионеточном правительстве Украины, а о температуре воды на пляжах Ибицы. По мнению парламентария, появление армии России у польских границ обеспечит Евросоюз стабильными поставками энергоресурсов. Такая ситуация, как полагает Журавлев, устроила бы власти Сербии, Венгрии и Словакии. Депутат также отметил, что личное мнение Борреля не представляет общую европейскую позицию по украинскому вопросу.