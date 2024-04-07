«Мы только начинаем»: МИД России о развитии Rutube Захарова призвала активно развивать Rutube и делать площадку полезной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Министерство иностранных дел России загрузило на Rutube 5,5 тысячи видеороликов, и это только начало, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на мероприятии по случаю первой национальной премии «Феникс», посвященной 30-летию Рунета. Она отреагировала на выдачу МИД премии видеохостинга в номинации «органы госвласти на Rutube». Захарова призвала всех приходить на площадку и участвовать в ее развитии, передает корреспондент NEWS.ru.

На сегодняшний день пять с половиной тысяч видео выгружено МИД в Rutube. Три года. Мы только начинаем, чего и вам желаем. Приходите все на Rutube, давайте его развивать. Спасибо тем, кто сделал эту площадку интересной и полезной, — заявила она.

Захарова добавила, что министерство также активно присутствует на других площадках, однако там оно находится в условиях «жесточайшей, абсолютно несправедливой информационной войны». По ее словам, ведомство продержалось на двух страйках полтора года и столкнулось с бесчисленным количеством «вырезок».

А самое страшное, что ты даже не знаешь, что из уже опубликованного видео могут что-то удалить. Мы и это прошли, — добавила дипломат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на блокировку YouTube-канала «Бесогон TV» режиссера Никиты Михалкова. По ее мнению, это поможет развитию Rutube. Благодаря этому аудитория Михалкова перейдет с YouTube на российскую платформу.