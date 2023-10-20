«Мы следим»: Слуцкий об испытаниях США на ядерном полигоне в Неваде Слуцкий: Россия проверяет данные о проведении США испытаний на ядерном полигоне

Фото: nnss.gov

Россия наблюдает за ситуацией и проверяет информацию после сообщения о проведении Соединенными Штатами подземных испытаний на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Вместе с тем российская сторона также выясняет, противоречат ли данные испытания Вашингтона Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Российская сторона наблюдает за ситуацией и проверяет информацию. Насколько заявленные цели соответствуют действительности и могут ли проверенные испытания противоречат ДВЗЯИ и мораторию на проведение ядерных испытаний? Пока о этом мы не можем говорить. Продолжаем следить, — сказал он.

Слуцкий напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва намерена соблюдать обязательства по отказу от проведения ядерных испытаний ровно до тех пор, пока аналогичных обязательств придерживаются США.

США провели эти испытания 18 октября, в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В американском Министерстве энергетики отметили, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.