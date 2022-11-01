«Мы подождем»: Путин о возможности мирных переговоров с Украиной Путин назвал нецелесообразным выкладывать свою позицию в переговорах с Киевом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин назвал не всегда целесообразным выкладывать на стол свою переговорную позицию для того, чтобы добиться национальных целей. Так глава государства прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

Иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют запросными, и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны, — заметил глава государства.

Но в любом случае для этого нужно сесть за стол переговоров и договариваться, отметил Путин. Однако, что касается Киева, его власти сами не идут на переговоры с Москвой и к тому же не придерживаются уже обозначенных договоренностей.

Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли и потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить, — сказал российский лидер.

Это делает невозможным переговоры со стороной, у которой даже нет желания разговаривать.

Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия А наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит, — резюмировал президент.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.