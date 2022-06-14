«Не замечаем эту тенденцию»: Песков об отъезде миллионеров из России Песков: в Кремле не заметили тенденцию отъезда миллионеров из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не замечают тенденцию отъезда миллионеров из России и не знают, на чем основаны данные компании Henley & Partners (H&P), опубликовавшей соответствующее исследование, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал выводы экспертов о том, что РФ до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам, — сказал Песков.

Он добавил, что «какие-то возможности закрываются, но на смену этим возможностям приходят новые».

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину. Впоследствии сотрудник инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» опроверг данную информацию.