В Кремле пересмотрели статус СВО Песков: Россия находится в состоянии войны из-за вмешательства Запада в ход СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной, — сказал он.

Песков также заявил, что Россия продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории. По его словам, часть территории России де-факто оккупирована Украиной.

Ранее представитель Кремля ответил, что не осведомлен о возможных планах США поставить Украине новые ракеты ATACMS. Американский сенатор Линдси Грэм ранее призвал предоставить Киеву дальнобойные версии этих ракет, в частности для ударов по Крымскому мосту.

Тем временем предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине Песков назвал разрушительным. По его словам, эта инициатива противоречит основам международного права, а ущерб от таких действий будет неизбежен.