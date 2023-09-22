«Мы начеку»: Песков о вооружении Польши Песков назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела. По его словам, которые приводит РИА Новости, Варшава ведет подрывную деятельность, поэтому на фоне потенциальных угроз с ее стороны Москва и Минск находятся начеку.

Соседство с Польшей — не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение Киевау, поскольку сама активно вооружается. При этом, согласно данным властей страны, Варшава является третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не станет передавать Вооруженным силам Украины новое оружие, приобретенное для обороны собственной страны. При этом он добавил, что республика ранее подписала ряд контрактов с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab.

В апреле 2022 года Варшава объявила о поставке военной помощи Киеву на сумму €1,5 млрд. В конце июля 2023 года речь шла уже о поставках на сумму €3 млрд. Среди переданного Украине вооружения числились танки, истребители, БПЛА, системы ПВО и многое другое.