«Мы имеем дело с негодяями»: Картаполов о массированной атаке дронов на РФ Картаполов связал удары ВСУ по мирным городам РФ с их неудачами на поле боя

Фото: МО Украины

ВСУ атакуют мирные города и объекты на территории России из-за неудач, которые они терпят на поле боя, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его прогнозу, Киев продолжит наносить удары, но российская армия сможет дать ему отпор. Он назвал представителей украинского военного командования негодяям и заяви, что они ведут «подлую войну». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Мы имеем дело с негодяями, которые ведут войну против нашего народа. Негодяями, которые подлыми методами ведут войну. У них ничего не получается на поле боя и поэтому они атакуют мирные города и объекты. Они будут пытаться это продолжать, но наши вооруженные силы не дадут им это сделать, — сказал парламентарий.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ранее заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по территории России — это прямой ответ на их провальное контрнаступление и неудачи на фронте. Так он прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку беспилотников по российским регионам.

Тем временем депутат Госдумы Виктор Соболев ранее призвал перевести российскую армию в наступление и отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, лишь оборонительными действиями не удастся добиться победы в конфликте.