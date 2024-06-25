«Мы игнорируем этот суд»: в ГД ответили на желание МУС арестовать Шойгу Депутат Заварзин: Россия игнорирует уголовные дела МУС

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия игнорирует дела Международного уголовного суда. Таким образом он отреагировал на новость, что МУС постановил арестовать секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По словам парламентария, международному суду стоило бы заняться бандитами, которые промышляют терроризмом и наносят удары по Севастополю, а также возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского. Депутат также напомнил, что Россия объявила в розыск судью МУС.

Мы игнорируем этот суд. Мы подали в розыск на судью МУС. Лучше пусть МУС займется бандитами, которые бьют по Севастополю, занимаются терроризмом, уничтожают детей и мирных граждан. Пусть они возбуждают дела на Зеленского и его «банду». Мы игнорируем все эти дела и занимаемся своими, — высказался Заварзин.

Ордера на арест Шойгу и Герасимова ранее выдала палата предварительного производства МУС. Решение было вынесено «в контексте ситуации на Украине». При этом содержание ордеров объявлено секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Раскрыты были лишь те части обвинения, которые в суде посчитали нужными.